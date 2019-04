Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Einbrüche in Gaststätten - Geldspielautomaten ausgeräumt - mindestens zwei Täter flüchtig

Freiburg (ots)

Mindestens zwei Täter sind in der Nacht zum Dienstag in zwei Gaststätten in Wehr eingedrungen und haben die dortigen Geldspielautomaten ausgeräumt. Die Täter wurde gegen 03:00 Uhr dabei beobachtet, wie sie gerade die Scheibe einer Gaststätte in der Hauptstraße einschlugen. Kurze Zeit später ergriffen die Zwei schon zu Fuß die Flucht. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen mit Streifen der umliegenden Reviere verliefen ergebnislos. Die Überprüfung dieser Gaststätte ergab, dass im Innern die Geldspielautomaten aufgebrochen waren und die Geldbehälter größtenteils entleert waren. Nahezu zeitgleich muss auch der Einbruch in eine benachbarte Gaststätte erfolgt sein. Zielrichtung der Täterschaft waren hier ebenfalls die Geldspielautomaten, die aufgebrochen wurden. Bei diesem Einbruch wurde von einer Zeugin ein männlicher Täter beobachtet. Von den mutmaßlichen Einbrechern liegen folgende Beschreibungen vor: alle dunkel gekleidet, einer hatte ein Jacke mit Fellbesatz an, ein anderer trug eine rote Mütze und beige Hose, einer hatte eine grüne Mehrwegtasche dabei. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt. Der Polizeiposten Wehr (Kontakt 07762 8078-0) bittet um sachdienliche Hinweise.

