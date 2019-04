Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bonndorf: Vorfahrtsverletzung - ein Autofahrer leicht verletzt

Freiburg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Montag in Bonndorf hat sich ein Autofahrer leicht verletzt. Gegen 12:35 Uhr war es zum Zusammenstoß zwischen einem Skoda und einem Mitsubishi an der Kreuzung Allmendstraße/Schlehenweg gekommen. Die 46 Jahre alte Skoda-Fahrerin wollte die Kreuzung queren und übersah den bevorrechtigen Mitsubishi. Die Autos kollidierten, wobei sich der 47-järhige Mitsubishi-Fahrer leicht verletzte. Der entstandene Sachschaden liegt bei knapp 10000 Euro.

