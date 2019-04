Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Klettgau: Streit zwischen zwei Brüdern artet auf der Straße aus - beide müssen verletzt ins Krankenhaus

Freiburg (ots)

Ein offenbar schon länger schwelender Streit zwischen zwei Brüdern artete am Montagmorgen am Ortseingang von Klettgau-Grießen aus. Gegen 07:15 Uhr trafen sich die beiden zufällig auf der Fahrt zur Arbeit. Einer stoppte den anderen. Danach kam es dann zu einer filmreifen Auseinandersetzung. Neben gegenseitigen körperlichen Angriffen wurde ein Bruder in der offene Fahrertüre ein Stück weit mitgeschleift. Der andere Bruder sprang danach auf das fahrende Auto seines Verwandten auf und beschädigte dieses massiv durch Tritte und Schläge, bis er bei einem Bremsmanöver über die Motorhaube auf den Asphalt geschleudert wurde. Danach trennten sich die Brüder und verständigen die Polizei. Sie kamen zur weiteren medizinischen Versorgung in unterschiedliche Krankenhäuser. Am beschädigten Wagen des einen Bruders wurde ein Schaden von rund 4000 Euro verursacht. Die Polizei hat die Ermittlungen gegen beide aufgenommen.

