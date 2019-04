Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Zell im Wiesental: Von Fahrbahn abgekommen - 10000 Euro Sachschaden

Freiburg (ots)

Mit seinem Opel Zafira befuhr am Montag gegen 15.50 Uhr ein 62 Jahre alter Mann die B 317 von Zell in Fahrtrichtung Schönau. In Höhe Fröhnd/Kastel kam er dann aus noch nicht geklärten Gründen nach links von der Fahrbahn ab, überquerte diagonal die Gegenfahrbahn und kollidierte mit der dortigen Schutzplanke auf einer Länge von 31 Metern. Hierbei wurden vier Haltepfosten und die Schutzplanke beschädigt. Dieser Schaden beläuft sich auf 3000 Euro. Am Opel wurde das Vorderrad komplett herausgerissen und es entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 7000 Euro. Personen wurden keine verletzt.

md/ma

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell