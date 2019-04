Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Maulburg: Unfallflucht mit 2000 Euro Sachschaden - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

An der hinteren Fahrzeugtüre wurde ein schwarzer VW Touran in der Webereistraße von unbekannten Tätern verkratzt. Das Fahrzeug stand zwischen Freitag, 22.3. und Freitag, 05.04. am rechten Fahrbahnrand in der Webereigasse auf Höhe der Nr. 1. Insgesamt konnten zwei Kratzer im Fahrzeuglack mit einer Länge von jeweils 30 Zentimeter festgestellt werden. Es wird von einer vorsätzlichen Sachbeschädigung ausgegangen. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im oben genannten Zeitraum an einem geparktem schwarzen Touran gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) in Verbindung zu setzen.

