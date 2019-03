Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: VW Golf fährt Fußgänger an

Pirmasens (ots)

Am Donnerstagvormittag, gegen 11:40 Uhr, wurde in der Winzler Straße ein Fußgänger durch einen VW Golf verletzt. Nach eigenem Bekunden wollte der 50-jährige Fußgänger, ohne auf den Fahrzeugverkehr zu achten, in Höhe der SB-Tankstelle die Straße überqueren. Ein in Richtung Stadtmitte fahrender Golf konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr den Fußgänger an. Über die Motorhaube und Windschutzscheibe stürzte der Mann auf die Straße und verletzte sich dabei. Er wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren. Wie schwer seine Verletzungen sind, ist nicht bekannt. Auch am VW Golf entstand Sachschaden.

