FW Mettmann: Jugendfeuerwehr-Rallye Teil 2

Mettmann (ots)

Als Bestandteil der Feuerwehr Mettmann, die in diesem Jahr übrigens ihren 150-sten Geburtstag feiert, richtet die Jugendfeuerwehr eine vierteilige "Jugendfeuerwehr-Rallye" aus. Wer an allen vier Teilen aktiv teilnimmt und dies auf einer Stempelkarte nachweist, bekommt die Chance, eine Fahrt mit der Feuerwehr-Drehleiter zu gewinnen.

Der zweite Teil der Veranstaltungsreihe wird im Rahmen des Schulfestes zum 50-jährigen Schuljubiläum der GGS Herrenhauser Straße am Samstag, den 05.07.2019, ab 15:00 Uhr auf dem Schulhof stattfinden.

Begonnen wird mit einer kleinen Schauübung, in denen die Jugendlichen zeigen, was sie in Sachen Feuerwehr schon auf dem Kasten haben. Im Anschluss an die Übung besteht für alle großen und kleinen Zuschauer die Möglichkeit, ihre Zielsicherheit am Strahlrohr und ihr Geschick beim Riesen-Jenga unter Beweis zu stellen.

Übrigens: Wer die Auftaktveranstaltung, die bereits am 18.05.2019 im Neubaugebiet am Goldberg stattfand, verpasst hat, kann trotzdem noch an der Auslosung teilnehmen. Hierzu muss an dieser Station der Rallye ein Stein aus dem riesigen Jengaturm entnommen werden, ohne das dieser zusammenbricht. Was sich so leicht anhört, hat natürlich einen kleinen Haken: Gespielt wird nicht wie gewöhnlich mit den Händen, sondern vielmehr unter Einsatz eines hydraulischen Rettungsspreizers.

Wer noch keine Stempelkarte hat, bekommt diese natürlich auch an diesem Tag.

Zum Vormerken: Die dritte Station wird am Weltkindertag, den 21. September 2019 stattfinden.

