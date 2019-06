Feuerwehr Mettmann

FW Mettmann: Feuerwehr Mettmann unterstützt bei Großbrand in Erkrath

Mettmann (ots)

Am Abend des 01.06.2019 kam es in der Grundschule Sandheide in Erkrath zu einem ausgedehnten Brandereignis. Die Feuerwehr Mettmann wurde im Rahmen der überörtlichen Hilfe von den Erkrather Kollegen zur Unterstützung angefordert. Die unverzüglich entsandte Löschgruppe, bestehend aus 9 Feuerwehrangehörigen, einem Löschgruppenfahrzeug sowie dem Führungsdienst half bis in die frühen Morgenstunden beim Löschen des Feuers.

Weitere Informationen können der Pressemitteilung der Feuerwehr Erkrath unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116243/4286118 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116243/4286456

entnommen werden.

