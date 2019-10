Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Seckenheim: Verkehrsunfall auf Auffahrt zur L597

Mannheim-Seckenheim (ots)

Am Donnerstagmorgen fuhr eine 47-jährige BMW-Fahrerin von der Friedrichstraße in Richtung Schwabstraße. Dabei kam ihr eine 26-jährige Peugeot-Fahrerin entgegen, die von der Schwabstraße über die Auffahrt auf die Friedrichstraße fahren wollte. Aus bislang unbekannten Gründen kam der BMW ins Schleudern und geriet auf die Gegenfahrbahn. Die Peugeot-Fahrerin konnte trotz Gefahrenbremsung nicht mehr rechtzeitig halten, es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Diese wurden daraufhin in den Grünstreifen neben der Fahrbahn geschleudert. Die beiden Fahrerinnen wurden bei dem Unfall verletzt und durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Durch die Kollision entstand an beiden Fahrzeugen Totalschaden, sie mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

