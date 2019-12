POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 23.12.2019 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 23.12.2019 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Künzelsau: Unfallverursacher flieht

Ein Polizeibeamter, der sich nicht im Dienst befand, konnte am Samstag gegen 09:00 Uhr beobachten, wie ein Autofahrer mit einem VW-Golf zwischen Ailringen und Hohebach von der Fahrbahn abkam und mehrere Tische und Bänke überfuhr. Nachdem der Zeuge seine Kollegen vom Polizeirevier Künzelsau verständigt hatte, kam der Golf einer Streife des Polizeirevier Künzelsau entgegen. Der Golf war jedoch nicht mehr selbst fahrbereit, sondern wurde von einem weiteren Fahrzeug abgeschleppt. Als die Beamten den Schleppverband kontrollierten, gab der 18-jährige Lenker des Golfs an, abgelenkt gewesen und deshalb von der Fahrbahn abgekommen zu sein. Daraufhin rief er Bekannte an, um sein Fahrzeug abschleppen zu lassen. Die Beamten stellten bei einem Alkoholtest eine Konzentration von 0,22 Promille bei dem jungen Mann fest. Auf ihn kommt jetzt eine Anzeige wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr zu.

Künzelsau: Unfall auf glatter Straße

Zwischen Hermutshausen und Belsenberg kam es am Freitag gegen 6 Uhr bei glatter Fahrbahn zu einem Unfall, bei dem ein Fahrzeug vermutlich aufgrund zu hoher Geschwindigkeit von der Fahrbahn abkam. Verletzt wurde niemand. Als die Polizei den Unfall gerade aufnahm, knallte es ein weiteres Mal. Ein 53-jähriger Passat-Fahrer konnte die Absicherung der Unfallstelle noch rechtzeitig erkennen und bremste ab. Ein sich hinter ihm befindlicher 18-jähriger Golf-Fahrer bemerkte dies wohl zu spät und fuhr dem bremsenden Fahrzeg hinten auf. Bei dem Zusammenstoß wurde der Passat-Fahrer leicht verletzt. Da die Polizei jedoch schon vor Ort war, konnte der Unfall gleich aufgenommen und die Unfallstelle verkehrsgerecht abgesichert werden. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 10.000 Euro.

Öhringen: Radfahrer mit 2,1 Promille

Ein Radfahrer fuhr am Freitag gegen 17 Uhr die Büttelbronner Straße in Öhringen entlang und kam vermutlich aufgrund alkoholischer Beeinträchtigung zu Fall und verletzte sich dabei leicht. Der Vorfall konnte von einem Zeugen beobachtet werden, welcher daraufhin einen Rettungswagen verständigte. Beim Eintreffen der Rettungswagenbesatzung flüchtete der Radfahrer. Eine Streife des Polizeireviers Öhringen konnte den Mann jedoch kurze Zeit später blutverschmiert antreffen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,1 Promille. Daraufhin wurde eine Blutprobe bei ihm entnommen. Der Radfahrer muss jetzt mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr rechnen.

