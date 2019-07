Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hamminkeln - Vandalismus an einem Kindergarten

Polizei sucht Zeugen

Hamminkeln (ots)

In der Zeit von Samstag, 11.00 Uhr, bis Sonntag, 11.00 Uhr, waren Vandalen am Kindergarten an der Straße Elsholtweg unterwegs. Diese zerstörten eine Holzbank eines Kindergartens und beschädigten einen Zaun sowie die Tür eines Gewächshauses.

Zeugen werden gebten, sich mit der Polizei in Hamminkeln, Tel.: 02852 / 966100, in Verbindung zu setzen.

