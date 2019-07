Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Einbruch in eine Metzgerei

Polizei sucht Zeugen

Dinslaken (ots)

In der Zeit von Samstag, 17.40 Uhr, bis Montag, 03.10 Uhr, drangen Unbekannte gewaltsam in eine Metzgerei an der Sterkrader Straße ein. Hierbei entwendeten sie unter anderem einen Tresor, in dem sich Bargeld und geschäftliche Unterlagen befanden. Was sie darüber hinaus noch stahlen, steht zurzeit nicht fest. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen und sicherte Spuren vor Ort.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Dinslaken, Tel.: 02064 / 622-0.

