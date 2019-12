Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 23.12.2019 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Haßmersheim: Einbruch in Wohnhaus

Unliebsamen Besuch hatte ein Hausbesitzer im Ortsteil Hochhausen von Haßmersheim letzte Woche. In der Zeit von Dienstag bis Freitag gelangten der oder die bisher unbekannten Täter gewaltsam über die Terrasse in das Innere des Hauses im Kapellenweg. Dort entwendeten sie ein Oldtimer Motorrad MZ, das der Besitzer in seinem Haus abgestellt hatte. Der Wert des Motorrades wird mit circa 1.000 Euro angeben. Wer Hinweise zum Verbleib des Motorrades machen oder Beobachtungen diesbezüglich in Hochhausen gemacht hat, soll sich beim Polizeiposten Aglasterhausen, unter der Telefonnummer 06262 9177080, melden.

Haßmersheim: Unfall mit hohen Sachschäden

Zu einem Unfall mit hohen Sachschäden kam es am Freitagabend in Haßmersheim. Gegen 18.30 Uhr befuhr eine 33-jährige VW-Fahrerin die Theodor-Heuß-Straße und wollte nach links in die Ehrenmalstraße abbiegen. Hierbei missachtet die 33-Jährige jedoch den Vorrang einer 30-jährigen Chrysler-Fahrerin. Obwohl diese noch eine Vollbremsung versuchte, konnte sie eine Kollision nicht verhindern. Durch den Zusammenstoß wurde der VW der Unfallverursacherin gegen einen Bus, welcher zu diesem Zeitpunkt an der Kreuzung stand, geschoben. Die VW-Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von insgesamt über 22.000 Euro.

Schefflenz: Brand in Heizungskeller

Am Samstagvormittag, gegen 11.30 Uhr, wurde der Rettungsleitstelle ein Brand mit starker Rauchentwicklung im Sägewerk in Schefflenz mitgeteilt. Durch die eingesetzten Feuerwehren konnte der Brand im Heizungskeller des Sägewerks im Mühlweg schnell gelöscht werden. Vermutlich bei Flexarbeiten kam es zu Funkenflug, der das Feuer auslöste. Durch die starke Rauchentwicklung wurden zwei Anwohner leicht verletzt. Die Feuerwehren Schefflenz und Billigheim waren mit 35 Einsatzkräften vor Ort. Der entstandene Sachschaden ist noch unbekannt.

Buchen: mehrere Glatteisunfälle

Zu mehreren Glatteisunfällen kam es Samstag Vormittag auf der B 27 bei Buchen. Gegen 8.35 Uhr war ein 23-jähriger Lenker eines Ford Transit mit Anhänger von Buchen Süd in Richtung Walldürn unterwegs. Aufgrund rutschiger Fahrbahn kam er ins Schleudern, prallte gegen die Leitplanke auf der linken Fahrbahnseite und kam mitten auf der Fahrbahn zum Stehen. Durch das quer stehende Gespann war die Fahrbahn blockiert. An dem Ford Transit entstand bei dem Unfall Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro. Ein nachkommender 29-jähriger Golffahrer erkannte die Situation und wollte bremsen. Jedoch auch der 29-Jährige kam mit seinem Auto an dieser Stelle ins Schleudern und prallte in die Leitplanke. Am Golf entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 1.500 Euro.

Gegen 9.30 Uhr befuhr eine 18-jährige Ford Fahrerin die B 27 von Höpfingen kommend in Richtung Walldürn. Kurz nach der Ortschaft Höpfingen kam sie aufgrund glatter Fahrbahn und vermutlich nicht angepasster Geschwindigkeit mit ihrem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab, rutschte in den Straßengraben und überschlug sich zweimal. Im Anschluss rutschte der Pkw noch auf dem Dach liegend einige Meter weiter und blieb letztendlich auf dem parallel zur Bundesstraße verlaufenden Feldweg liegen. Die 18-Jährige blieb bei dem Unfall unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 5.000 Euro.

Buchen: Vormittags betrunken unterwegs.

Zu einem Auffahrunfall kam es Samstag Morgen in Buchen. Gegen 11.30 Uhr befuhr eine 38-Jährige mit ihrem Opel die Walldürner Straße in Richtung Stadtmitte. Mit ihr im Fahrzeug waren zwei Kinder, zwei und sieben Jahre alt. Ein hinter dem Opel fahrender Seat-Fahrer bemerkte zu spät, als dessen Fahrerin bremste und fuhr auf. Hierbei wurden im Opel alle Insassen leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Polizeibeamten bei dem 24-jährigen Seat Fahrer Alkoholgeruch. Ein Alkotest bestätigte den Verdacht. Der Test zeigte über 1,5 Promille an. Der 24-Jährige musste die Beamten zur Blutentnahme in das nächste Krankenhaus begleiten und sofort seinen Führerschein abgeben. Ihn erwartet jetzt ein Strafverfahren. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von über 12.000 Euro.

Höpfingen: Vorfahrtsverletzung

Samstagvormittag, gegen 10.15 Uhr, kam es in Höpfingen zu einer Vorfahrtsverletzung. Die Fahrerin eines Audi missachtete die an der Kreuzung Am Mantelsgraben/Friedensstraße geltende Vorfahrtsregelung und prallte mit einer von rechts auf der Friedensstraße kommenden und bevorrechtigten VW-Polo Fahrerin zusammen. Bei dem Unfall wurden die 23-jährige Polofahrerin sowie ihre zwei Mitfahrer leicht verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Audi Fahrerin wurde bei dem Zusammenstoß ebenfalls leicht verletzt. Am Audi entstand ein Sachschaden von mindestens 15.000 Euro, am Polo ein Schaden von 4.000 Euro. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

