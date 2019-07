Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Falscher Microsoft-Mitarbeiter leider erfolgreich

Borken (ots)

Um eine vierstellige Summe hat ein Unbekannter am vergangenen Wochenende eine Borkenerin betrogen. Der Täter hatte mit der sogenannten Microsoft-Masche Erfolg: Er gab sich telefonisch als Mitarbeiter des Software-Unternehmens aus und brachte die 63-Jährige dazu, ihm online einen Zugang zu ihrem Computer zu geben. Offensichtlich konnte der Betrüger dadurch sensible Daten ausspähen: Im Nachhinein stellte sich heraus, dass es zu mehreren Abbuchungen von ihrem Konto gekommen war. Mitarbeiter ihrer Bank schöpften schließlich Verdacht und schoben weiteren Zugriffen auf das Konto der Frau einen Riegel vor. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei erneuert in diesem Zusammenhang ihre Warnung vor derartigen Betrugsversuchen. Die Firma Microsoft ruft von sich aus niemals Kunden an und bittet um Zugriff auf den Rechner. Wer einen solchen Anruf erhält, sollte besser sofort auflegen. Angerufene sollte auf keinen Fall private Daten herausgeben und auch nicht erlauben, dass ein Anrufer auf den Rechner zugreifen kann. Ausführliche Informationen zu diesem Thema vermittelt auch die Internetseite www.polizei-beratung.de.

