Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Zusammenstoß im Kreisverkehr

Ahaus (ots)

Ein Leichtverletzter und ein Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro stellen die Bilanz eines Verkehrsunfalls dar, der sich am Dienstag in Ahaus-Wessum ereignet hat. Eine 49 Jahre alte Ahauserin fuhr gegen 15.30 Uhr aus Richtung Ottenstein kommend von der Raiffeisenstraße in den Kreisverkehr mit der Jakobistraße ein. Gegen ihren Wagen prallte dabei mit seinem Leichtkraftrad ein 55-jähriger Ahauser, der den Kreisverkehr in diesem Moment befahren hatte.

