Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Sachbeschädigung durch Graffiti

Bendorf/Rhein-Stromberg (ots)

Unbekannte Personen haben in der Nacht von Do.07.11.2019/Fr.08.11.2019 Graffitischmierereien an der Außenwand des Umkleidegebäudes des FSV Stromberg aufgebracht. Die unbekannten Personen sprühten TAGS auf die Wand mit dem Schriftzug St. Pauli etc. Der Schaden wird auf 1000,-Euro geschätzt. Sollten Anwohner in den Abendstunden Personen festgestellt haben, bittet die zuständige PI Bendorf (Tel.: 02622-94020) um Zeugenhinweise in der Sache.

