POL-NOM: Zusammenstoß beim Zurücksetzen

USLAR (js) Am 08.10.19, gegen 07.10 Uhr, wendete ein 44-jähriger LKW-Fahrer aus Angerberg in Österreich mit seinem Fahrzeug auf einem Tankstellengelände an der Wiesenstraße in Uslar und setzte dabei zurück. Ein 18-jähriger Fahrer eines Transporters aus Hann. Münden fuhr über die Einfahrt auf das Tankstellengelände. Dabei kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeug. Am Transporter entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 EUR. Am LKW entstand kein Sachschaden.

