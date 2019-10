Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall

Uslar (ots)

VOLPRIEHAUSEN (js) Am 08.10.19, gegen 20.10 Uhr, befuhr eine 37-jährige PKW-Fahrerin aus Marienheide mit ihrem Fahrzeug die Bollertstraße in Volpriehausen in Richtung Hardegsen. Im Kurvenbereich kam der PKW nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte eine Grundstücksmauer. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 4.000 EUR. Die Höhe des Schadens an der Mauer ist noch nicht bekannt.

