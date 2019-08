Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Einbruch in Schule - Mutmaßlicher Täter festgenommen

Freiburg (ots)

Einen Tatverdächtigen festgenommen hat die Polizei nach einem Einbruch in eine Schule in der Wirthstraße in Freiburg-Landwasser am Donnerstag, 01.08.2019.

Zeugen hatten am Donnerstagmorgen, gegen 9 Uhr, eine eingeschlagene Klassenzimmerscheibe bemerkt und die Polizei verständigt. Bei der Überprüfung des Gebäudes wurde der mutmaßliche Täter schlafend in einem Klassenzimmer vorgefunden. Der 22-Jährige wurde festgenommen. Er räumte sowohl die Tat in der Wirthstraße als auch drei weitere, im vergangenen Juli im Bereich Kirchzarten begangene Diebstahldelikte ein. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und prüft derzeit, ob der Mann als Täter weiterer Einbrüche und Diebstahldelikte infrage kommt.

