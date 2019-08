Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Steinen: Einbruch in Wohnhaus - Zeugensuche

Freiburg (ots)

In der Nacht von Sonntag, 04.08.19, auf Montag, wurde in ein Wohnhaus in der Bahnhofstraße in Steinen eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten der oder die Täter über ein gekipptes Fenster in das Haus. Hier wurden im Erdgeschoss mehrere Taschen durchwühlt und Bargeld entwendet. Die Kriminalpolizei Lörrach, Tel. 07621 176-0, sucht Zeugen, die mögliche verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Bahnhofstraße wahrgenommen haben.

