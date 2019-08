Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtnau-Geschwend: Möglicher Exhibitionist am Prägbach - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 04.08.19, gegen 13.30 Uhr, befand sich eine Frau mit ihrem Hund im Bereich eines Feldweges am Prägbach in Geschwend, Im Dürracker. Hier nahm sie einen Mann wahr, der an einem Auto bei geöffnetem Kofferraum stand. Als der Mann die Frau erkannte, drehte er sich zu dieser um. Hierbei ließ er sein Geschlechtsteil aus der Hose hängen und ging auf die Frau zu. Offenbar erkannte er erst jetzt den Hund der Frau und verzog sich daraufhin in sein Auto. Die Frau verließ daraufhin die Örtlichkeit. Der Mann soll 40-50 Jahre alt und 170cm groß gewesen sein. Er hatte einen dunklen Teint, trug helle Oberbekleidung, eine schwarze Hose und war mit einem grau-beigen Auto, SUV-ähnlich, unterwegs. Am Fahrzeug soll ein ausländisches Kennzeichen angebracht gewesen sein. Wem ist der besagte Mann oder das Fahrzeug ebenfalls aufgefallen? Der Polizeiposten Oberes Wiesental, Tel. 07673 8890-0, ermittelt wegen des Verdachts der exhibitionistischen Handlung und sucht Zeugen.

Kj

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Jörg Kiefer

Telefon: 07621 176-351

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell