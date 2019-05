Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Schlägerei nach Streitigkeit im Straßenverkehr

Hamm-Mitte (ots)

Ein 39-jähriger Fahrradfahrer wurde am Montag, gegen 15.35 Uhr, nach einer Schlägerei mit einem 33-jährigen Fahrradfahrer auf der Münsterstraße leicht verletzt. Der 39-Jährige befuhr den Radweg in nördliche Richtung. Neben ihm befand sich seine Lebensgefährtin, ebenfalls auf einem Fahrrad. Von hinten näherte sich jetzt der 33-Jährige und fuhr zwischen den beiden durch. Dabei kam es zur Berührung mit dem 39-Jährigen. Der Mann kam zu Fall und stürzte in eine Hecke. Daraufhin entwickelte sich zwischen den beiden Männern eine heftige Schlägerei. Der 39-Jährige musste anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Er konnte es nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Der 33-Jährige stand unter Alkoholeinfluss. Er musste in der Polizeiwache eine Blutprobe abgeben. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr, Trunkenheit im Verkehr und Körperverletzung. (ag)

