Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zwei Kinder bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm-Mitte (ots)

Leicht verletzt wurden am Montag, 13. Mai 2019, gegen 8 Uhr, zwei Kinder (12, 16) bei einem Verkehrsunfall auf der Wilhelmstraße. Gegen 8 Uhr waren sie in einem Linienbus auf der Wilhelmstraße in Richtung Neue Bahnhofstraße unterwegs. Der 51-jährige Busfahrer musste stark bremsen, als ein 62-jähriger Lkw-Fahrer nach links auf die Wilhelmstraße abbiegen wollte. Zu einem Zusammenstoß kam es nicht.(jb)

