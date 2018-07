POL-BO: Auto "Am Einkaufszentrum" entwendet - Kripo sucht Zeugen!

Bochum / Hamm (ots) - Am gestrigen Samstag (7. Juli), zwischen 9.45 und 12.30 Uhr, ist ein Auto auf einem Parkplatz "Am Einkaufszentrum 1" in Bochum-Harpen entwendet worden.

Der Fahrer kehrte zu seinem Wagen, der auf dem Parkplatz 1 abgestellt war, zurück und bekam wohl einen riesen Schreck. Auf der abgestellten Parkfläche stand nicht sein Wagen, sondern ein anderer Pkw. Von seinem weißen BMW M3, Baujahr 2011, mit dem amtlichen Kennzeichen HAM-XM 2, fehlte jede Spur. Der Wagen ist mit diversen Tuningteilen aus Carbon, darunter einen Heckspoiler sowie einen Seitenschweller und großen Felgen versehen.

Im Kofferraum befand sich im Rucksack verstaut eine hochwertige Spiegelreflexkamera mit Zubehör.

Wer hat in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht oder hat das Auto seitdem gesehen?

Hinweise nimmt das Bochumer Kriminalkommissariat 32 unter der Rufnummer 0234/909-8205 oder außerhalb der Geschäftszeit die Kriminalwache unter -4441 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bochum

Pressestelle

Nicole Schüttauf

Telefon: 0234 909 1024

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://www.polizei.nrw.de/bochum/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell