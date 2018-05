POL-SO: Erwitte-Stirpe - Vorfahrt missachtet

Erwitte (ots) - Am Montagabend gegen 18:50 Uhr kam es an der Einmündung Hauptstraße/Berenbrocker Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 19-jährige Frau aus Erwitte war mit dem PKW auf der Berenbrocker Straße unterwegs. Als sie dann auf die Hauptstraße einbog übersah sie den PKW eines vorfahrtberechtigten 28-jährigen Autofahrers aus Warstein. Das Fahrzeug der 19-jährigen wurde seitlich getroffen und kippte auf die Seite. Dabei zog sich die junge Frau so schwere Verletzungen zu, dass sie mit einem Rettungstransportwagen in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Der 28-Jährige wurde am Unfallort von den Rettungssanitätern erstversorgt und wollte selbstständig einen Arzt aufsuchen. An den Fahrzeugen entstanden Sachschäden in Höhe von etwa 6500 Euro. (fm)

