POL-SO: Lippstadt - Kollision auf dem Fahrradweg

Lippstadt (ots) - Montagabend gegen 21:15 Uhr kam es auf dem Fuß/Radweg zur Kollision von zwei Radlern. Eine 56-jährige Lippstädterin fuhr mit ihrem Rad auf der Beckumer Straße in östliche Richtung. Kurz hinter einer leichten Kurve kam es dann zum Zusammenstoß mit einem 58-jährigen Mann aus Lippstadt, der in entgegengesetzter Richtung unterwegs war. Beide Radfahrer stürzten bei der Berührung. Die 56-jährige Frau wurde dabei verletzt und mit einem Rettungstransportwagen in ein Krankenhaus eingeliefert. (fm)

