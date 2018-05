POL-SO: Erwitte - Auffahrunfall

Erwitte (ots) - Vermutlich auf Grund des zu geringen Sicherheitsabstandes kam es am Dienstag gegen 17:00 Uhr auf dem Hellweg zu einem Auffahrunfall. Eine 44-jährige Autofahrerin aus Geseke war auf dem Hellweg in Richtung Geseke unterwegs, als ein vor ihr fahrender PKW abbremste. Einem 31-jährigen Lippstädter gelang es nicht mehr rechtzeitig zu bremsen. Er fuhr in das Fahrzeugheck der 44-Jährigen, die durch den Zusammenstoß leicht verletzt wurde und unter Schock stand. Sie wurde vom Rettungsdienst erstversorgt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 8000 Euro. (fm)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell