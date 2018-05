POL-SO: Wickede - Einbruch in Büro

Wickede (ots) - In der Nacht zu Dienstag gelangten unbekannte Täter in die Büroräume einer Bäckerei in der Westerhaar. Zuvor hatten sie zwei verschlossene Türen mit brachialer Gewalt geöffnet. Aus einem der Räume entwendeten sie dann mit Hilfe einer Sackkarre einen Tresor mit Bargeld und Dokumenten. Nach ersten Ermittlungen hatte sich die Tat zwischen Montag, 18:00 Uhr, und Dienstag, 11:10 Uhr, ereignet. Die Kriminalpolizei in Werl sucht Zeugen, die Hinwiese auf mögliche Täter oder verdächtige Fahrzeuge geben können. Telefon: 02921-91000. (fm)

