POL-SO: Möhnesee-Körbecke - Zahlreiche Körperverletzungen im Freizeitpark

Möhnesee (ots) - Am Maifeiertag trafen sich im Freizeitpark in Körbecke zahlreiche Gruppen von Jugendlichen. Sie hörten Musik und konsumierten reichlich Alkohol. Im Verlauf der sich zufällig ergebenen Massenveranstaltung kam es zu zahlreichen Körperverletzungen, die jedoch nicht sämtlich angezeigt wurden. So auch zum Nachteil einer 24-jährigen Frau aus Werl. Tatverdächtig konnte vor Ort ein 24-jähriger Mann aus Warstein identifiziert werden. Für die Körperverletzungen sucht die Kriminalpolizei noch weitere Zeugen. Telefon: 02921-91000. (fm)

