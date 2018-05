POL-SO: Soest - Betrunken mit Fahrzeug unterwegs

Soest (ots) - Am Dienstagmorgen gegen 00:40 Uhr kontrollierten die Beamten eine 33-jährige Autofahrerin vom Möhnesee, die mit ihrem PKW auf der Arnsberger Straße unterwegs war. In Höhe Ruploh stoppten die Beamten das Fahrzeug und stellten Alkoholgeruch in der Atemluft der Fahrerin fest. Ein Vortest ergab einen Wert von etwa 1,4 Promille. Im Krankenhaus wurde dann eine Blutprobe genommen und der Führerschein sichergestellt. Eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr wurde gefertigt. (fm)

