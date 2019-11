Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfall mit Flucht

Winningen (ots)

Im Tatzeitram vom 12.11.19 bis zum 16.11.2019 wurde in der Marktstraße in Winningen ein dort ordnungsgemäß geparkter silberner Pkw VW Polo vorne links beschädigt. Der Verursacher fuhr, verließ die Unfallörtlichkeit vmtl. in Fahrtrichtung Marktplatz. Hinweise an die zuständige Polizeiwache Brodenbach

