POL-PDKO: Diebstahl aus Pkw

Am Wochenende kam es im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Boppard zu mehreren Diebstählen aus nicht verschlossenen Fahrzeugen. Aus den Fahrzeugen wurden jeweils Geldbörsen, bzw. Bargeld entwendet. Hinweise an die Polizei in Boppard unter der Telefonnummer: 06742-8090 oder per E-Mail: piboppard@polizei.rlp.de

