Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Unfall mit verletztem Radfahrer- PKW Fahrer flüchtig

Andernach (ots)

Andernach. Am 15.11.2019 kam es gegen 13:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Einmündung Schaarstraße/Mauerstraße in Andernach. Hierbei soll eine Pkw-Fahrerin einen kreuzenden Fahrradfahrer beim Linksabbiegen angefahren und sich von der Unfallörtlichkeit entfernt haben, ohne den obliegenden Pflichten nachzukommen. Wer kann Hinweise zum Unfall geben?

Hinweise an:

Polizeiinspektion Andernach Am Stadtgraben 19 56626 Andernach Tel.: 02632 921-0 Fax: 02632 921-100 piandernach@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Andernach



Telefon: 02632 921 0

www.polizei.rlp.de/piandernach



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell