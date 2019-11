Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Vallendar: Unfallflucht auf dem Parkplatz des Vredestein-Stadions.

Vallendar (ots)

Am 12.11.2019, in der Zeit von 07:05- 16:05 Uhr, wurde auf dem Parkplatz des Vredestein-Stadions in Vallendar, Sebastian-Kneipp-Straße, ein dort geparkter blauer Fiat ca. drei bis dreieinhalb Meter von dem flüchtigen Unfallverursacher verschoben. An dem geparkten Fiat entstand erheblicher Sachschaden. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle.

Die Polizei bittet Zeugen die Angaben zum Unfallhergang oder Unfallverursacher machen können sich bei der Polizei in Bendorf unter der 02622-9402-0 oder pibendorf@polizei.rlp.de zu melden.

Polizeiinspektion Bendorf

02622-94020

pibendorf@polizei.rlp.de



