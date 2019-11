Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfallflucht Parkplatz Siegburger Straße Bendorf

Bendorf (ots)

Bendorf - Am 13.11.2019 in der Zeit von 08:40 Uhr bis 14:20 Uhr ereignete sich auf der Parkplatz Siegburger Straße in Bendorf, gegenüber der Sparkassen Filiale, eine Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde ein parkender PKW durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher verließ anschließend die Unfallstelle ohne den entstandenen Schaden zu regulieren. Die Polizei Bendorf bittet Zeugen, welche Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

