Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Aggressiver Hund

Offenburg (ots)

Beamte des Polizeireviers Offenburg wurden am Mittwochmittag aufgrund eines augenscheinlich außer Kontrolle geratenen Hundes in die Friedrichstraße gerufen. Wie sich vor Ort herausstellte, hatte der Pitbull-Terrier gegen 14.30 Uhr zuerst eine Katze totgebissen und musste anschließend mit massiver Kraftanstrengung von der Hundehalterin sowie einem weiteren Zeugen am Boden fixiert werden. Hierbei hatte er sich fest in einen Nordic-Walking-Stock verbissen. Als das Tier im weiteren Verlauf in aggressiver Weise sich in Richtung der Beamten bewegte, musste er letztlich mittels Schusswaffe getötet werden. Eine weitere Gefährdung durch das acht Jahre alte Tier konnte so verhindert werden. Die Beamten sowie weitere unbeteiligte Zeugen blieben unverletzt. Die Frau trug eine Biss- und diverse Kratzverletzungen davon und wurde durch den Rettungsdienst zur Behandlung in eine Klinik gebracht.

