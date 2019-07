Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Zu heiß?

Bühl (ots)

Ein nackter Mann sorgte am frühen Mittwochabend in der Güterstraße für Aufsehen. Mehrere verwunderte Zeugen alarmierten die Beamten des Polizeireviers Bühl und teilten die seltsame Beobachtung mit. Die Ermittler konnten den freizügigen Mann kurz darauf vor dem Bahnhofsgebäude feststellen und einer Kontrolle unterziehen. Er war zu diesem Zeitpunkt bereits wieder bekleidet. Wie sich herausstellte, war es in diesem Zusammenhang zu keinen strafbaren Handlungen gekommen.

