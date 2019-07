Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Navigationsgerät aus Pkw entwendet

Bislang unbekannte Täter entwendete am 16. Juli 2019, in der Zeit von 08.30 Uhr bis 09.00 Uhr, aus einem unverschlossenen VW Passat, der an der Amselstraße stand, das Autoradio sowie ein fest installiertes Navigationsgerät. Der Geschädigte wollte lediglich noch einige Dinge aus dem Haus holen, um anschließen in den wohlverdienten Urlaub aufzubrechen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 250 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471/18600) entgegen.

Cloppenburg - Navigationsgerät entwendet

In der Nacht zu Dienstag, 16. Juli 2019, 04.55 Uhr, entwendeten unbekannte Täter aus einem VW Sharan, welcher am Nachtkerzenweg stand, das fest verbaute Navigationsgerät. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471/18600) entgegen.

