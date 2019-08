Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Stockhover Weg/ Billerbecker Straße, Verkehrsunfall mit Personenschaden - Radfahrerin verletzt

Coesfeld (ots)

Am Sonntag, 11.08.19, gegen 08:47 Uhr, befuhr ein 36jähriger Dülmener mit seinem Pkw den Stockhover Weg in Fahrtrichtung Münsterstraße. Als er die Billerbecker Straße überqueren wollte, übersah er eine von rechts kommende, bevorrechtigte 79jährige Dülmenerin, die mit ihrem Fahrrad die Billerbecker Straße in Fahrtrichtung Stockhover Weg befuhr. Es kam zum Zusammstoß, wodurch die Dülmenerin zu Boden stürzte und sich am Kopf verletzte. Sie wurde zwecks weiterer Behandlung dem Krankenhaus zugeführt. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden.

