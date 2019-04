Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schwarmstedt: Angestellte fassen Dieb; Neuenkirchen: Erst gehebelt, dann Scheibe eingeworfen; Munster: Brennender Blumentopf; Bad Fallingbostel: Böschungsbrand

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 18.04.2019 Nr. 1

17.04 / Angestellte fassen Dieb

Schwarmstedt: Ein 25jähriger Ladendieb ist am Mittwochmittag, gegen 13.10 Uhr beim Diebstahl in einem Drogeriemarkt an der Straße Mönkeberg beobachtet und auf seiner Flucht gefasst worden. Zwei Angestellte des Marktes und ein Angestellter der gegenüberliegenden Tankstelle verfolgten den jungen Mann und konnten ihn nach kurzer Zeit stellen. Er wurde an die Polizei übergeben. Gestohlen hatte er Gegenstände im Wert von rund 77 Euro. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Diebstahls.

17.04 / Erst gehebelt, dann Scheibe eingeworfen

Neuenkirchen: Nachdem das Aufhebeln des Wohnzimmerfensters eines Hauses am Dinkelkamp nicht gelang, warfen Unbekannte die Scheibe mit einem Feldstein ein. Das Objekt wurde betreten und durchsucht. Die Tat ereignete sich zwischen Montag und Mittwoch. Ob die Täter etwas entwendeten, ist noch nicht bekannt.

17.04 / Brennender Blumentopf

Munster: In der Nacht zu Mittwoch, gegen 04.30 Uhr geriet auf bisher unbekannte Weise ein bepflanzter Blumentopf in Brand, der auf einer Terrasse unter einem Fenster eines Einfamilienhauses am Hornheider Weg stand. Das Feuer wurde selbstständig gelöscht. Verletzte gab es nicht. Die Schadenshöhe wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.

17.04 / Böschungsbrand

Bad Fallingbostel: Unbekannte setzten am Mittwochabend, gegen 20.30 Uhr etwa 100 Quadratmeter Böschung eines Waldes an den Mehrfamilienhäusern zwischen dem Oerbker Berg und der Vogteistraße in Brand. Möglicherweise könnte ein Feuerwerkskörper ursächlich gewesen sein. Die Feuerwehr löschte den Brand. Hinweise zu den Tätern bitte an die Polizei Bad Fallingbostel unter 05162/9720.

17.04 / Grillplatz: Holzbänke beschädigt

Schneverdingen: Unbekannte beschädigten von Dienstag auf Mittwoch auf dem Grillplatz an der Stockholmer Straße zwei Holzsitzbänke und nutzten das Holz für eine Feuerstelle. Der Schaden wird auf etwa 200 Euro geschätzt. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei Schneverdingen unter 05193/986850 entgegen.

17.04 / Jugendliche bei Farbschmierereien überrascht

Buchholz/A.: Polizeibeamte überraschten am Mittwochnachmittag zwei Jugendliche, die die Fassade der Autobahnunterführung am Marklendorfer Mühlenweg an unzähligen Stellen mit Farbe besprühten. Die Beamten stellten die Spraydosen sicher und übergaben die geständigen Jugendlichen an die Erziehungsberechtigten. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Die Jugendlichen erwartet nun ein Verfahren wegen Sachbeschädigung.

