POL-HK: Munster:PKW entwendet-Zeugen gesucht; Lindwedel: Einbruch in Dorfgemeinschaftshaus; Schneverdingen: Schornstein brennt

09.-14.04./Einbruch in Dorfgemeinschaftshaus Lindwedel: Unbekannte Täter hebelten eine Hintertür zum Dorfgemeinschaftshaus im Celler Weg auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Ob es etwas entwendet wurde steht noch nicht fest.

14.04./PKW entwendet - Zeugen gesucht Munster: Von einem Hotelparkplatz am Rehrhofer Weg in Munster wurde am Sonntagmittag zwischen 12:00 Uhr und 14:30 Uhr ein grauer PKW der Marke Volvo S80 von unbekannten Tätern entwendet. Wer Hinweise zu dem Diebstahl geben kann wird gebeten sich bei der Polizei Munster unter 05192/9600 zu melden.

15.04./Schornstein brennt Schneverdingen: Während ihrer Streifenfahrt am Sonntagabend bemerken Polizeibeamte eine starke Rauchentwicklung in der Bergstraße. Als sie diesem nachgehen stellen sie fest, wie an einem Wohnhaus aus einem Kaminschlot bereits erste Flammen herausschlagen. Die sofort alarmierte Schneverdinger Feuerwehr kann den Brand rechtzeitig löschen, ohne dass ein Gebäude- oder Personenschaden entstand.

