Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Munster: Holzschuppen niedergebrannt; Volkwardingen: Kellerertür hielt stand; Bad Fallingbostel:Handy am Steuer

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v.16.04 .2019 Nr. 1

16.04./Holzschuppen brennt nieder Munster: In den frühen Morgenstunden geriet aus bisher ungeklärter Ursache ein Holzschuppen in der Wilhelm-Bockelmann-Straße in Brand. Das Feuer griff auf eine Garage über und drohte auch auf ein angrenzendes Wohn-/Geschäftshaus überzugreifen, deren Bewohner evakuiert wurden. Die Feuerwehr Munster war mit fünf Fahrzeugen im Einsatz und konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Der Holzschuppen brannte nieder, das Dach der Garage wurde durch den Brand beschädigt. Zur Brandursache hat der Zentrale Kriminaldienst die Ermittlungen aufgenommen.

14.04 /Kellertür hielt stand Volkwardingen: Ein Einbruch scheiterte am Sonntagabend an der Kellertür. Unbekannte Täter versuchten die Tür zu einem Wohnhaus in Volkwardingen aufzuhebeln was ihnen aber nicht gelang und sie das Weite suchten.

15.04./ Handy am Steuer Bad Fallingbostel/Heidekreis: Beamte des Polizeikommissariats Bad Fallingbostel führten am gestrigen Nachmittag verstärkt Verkehrskontrollen im Stadtgebiet durch. Hierbei wurden auch wieder einige Verkehrsteilnehmer festgestellt welche während der Fahrt ihre Mobiltelefone benutzen und die nun mit einem Bußgeldbescheid rechnen müssen. Das Telefonieren oder das Bedienen eines Handys während der Fahrt ist eine zunehmende und oft unterschätze Gefahr im Straßenverkehr und steigert das Unfallrisiko so der Verkehrssicherheitsberater der Polizeiinspektion Heidekreis Frank Rohleder. Schon eine Sekunde abgelenkt bei 50 km/h bedeutet einen Blindflug von 14 Metern. Aber nicht nur das Handy sondern auch Dinge wie z. B. die Bedienung von Radio und Navigationsgeräten, Stress, angeregte Unterhaltungen beeinträchtigen die Konzentration auf das Verkehrsgeschehen. Man bringt hierbei nicht nur sich selbst, sondern auch andere in Gefahr. Wer mit mobilen Endgeräten wie Handy, Tablets oder Laptops während der Fahrt erwischt wird muss mit einem Bußgeld von hundert Euro und einem Punkt in Flensburg rechnen. Übrigens auch Radfahrer können mit 55 Euro zur Kasse gebeten werden, sollten sie während der Fahrt ihr Handy nutzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Heidekreis

Pressestelle

Frank Rohleder

Telefon: 05191/9380-104

E-Mail: pressestelle@pi-hk.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell