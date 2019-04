Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Lindwedel:In Kindergarten eingebrochen; Soltau:Fenster aufgehebelt; Bispingen:Einbruch in Wohnhaus; Walsrode: Nach Kontrolle Bargeld sichergestellt; Bispingen: Klärschlamm auf BAB

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v.12.04.2019 Nr. 1

10./11.04.: In Kindergarten eingebrochen Lindwedel: Unbekannte hebelten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag die Tür an einem Kindergarten in der Schulstraße auf. Sie entwendeten Bargeld sowie einen Beamer. Der Schaden wird auf 500 Euro beziffert.

11.04./ Fenster aufgehebelt Soltau: Durch Aufhebeln eines Fensters verschafften sich unbekannte Täter am Donnerstag zwischen 16 Uhr und 23 Uhr Zugang zu einem Wohnhaus in Drögenheide und nahmen vorgefundenes Bargeld an sich. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Soltau unter 05191/93800 entgegen.

11.04./Einbruch in Wohnhaus Bispingen: Am Donnerstagmorgen, zwischen 07:45 Uhr und 09:15 Uhr, nutzten unbekannte Täter die Gelegenheit und hebelten ein Fenster zu einem Wohnhaus in Volkwardingen auf. Sie verschafften sich so den Zutritt ins Innere, durchsuchten hier einige Räumlichkeiten und flüchteten unter Mitnahme von Schmuck.

10.04./ Diebstahl gescheitert Essel: Unbekannte Täter brechen am Mittwoch, gegen 23:00 Uhr, einen auf dem Parkplatz Esseler Damm geparkten VW-Bus auf und versuchten offensichtlich diesen zu entwenden. Im Fahrzeug wurden neben dem Zündschloss die Verkleidungen und Kombiinstrumente angegangen, was aber nicht zum Diebstahlserfolg führte.

11.04./ Elektroroller und Fahrrad entwendet Schneverdingen: Aus einem Carport im Bockheber Weg stehlen Unbekannte am frühen Donnerstagmorgen bis 03:00 Uhr, einen gelben Elektroroller und ein gelbes Fahrrad im Wert von zusammen 1200 Euro. Hinweise hierzu nimmt die Polizeistation Schneverdingen unter 05193/986850 entgegen.

10.04./ Nach Kontrolle Bargeld sichergestellt Walsrode: Polizeibeamte kontrollierten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Honerdingen einen 34- jährigen Bad Fallingbosteler der mit seinem PKW-BMW unterwegs in Richtung Walsrode war. Bei der Kontrolle wurde Betäubungsmittel aufgefunden und dieses sichergestellt. Weiterhin führte der in Sozialleistungsbezug stehende Fahrer einen fünfstelligen Bargeldbetrag mit sich, deren Besitz und Herkunft es noch zu klären gilt und dieses Geld daher auch sichergestellt wurde. Den 34-jährigen erwarten nun Strafverfahren nach dem Betäubungsmittelgesetz und wegen Sozialleistungsbetrug. Die Polizeiinspektion Heidekreis hat es sich mit dem Projekt" Räderwerk" zur Aufgabe gemacht, in einem engen Zusammenschluss mit anderen Behörden und Einrichtungen, unter erhöhtem Kontrolldruck eine nachhaltige Beeinträchtigung aller kriminellen Aktivitäten zu erreichen und die Entdeckungswahrscheinlichkeit zu steigern.

11.04./Klärschwamm auf BAB Bispingen: Aufgrund eines vermutlichen Defektes der Heckklappe verlor am gestrigen Donnerstagnachmittag ein LKW-Muldenkipper aus Peine seine Ladung, mehre Kubikmeter Klärschlamm. Der Schlamm verteilte sich über 500 Meter auf dem rechten und mittleren Fahrstreifen der BAB 7 bei Bispingen. Beide Fahrstreifen mussten für einige Zeit gesperrt um die Fahrbahn reinigen zu lassen. Glücklicherweise kam es es durch den Verlust der Ladung zu keinen Unfällen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Heidekreis

Pressestelle

Frank Rohleder

Telefon: 05191/9380-104

E-Mail: pressestelle@pi-hk.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell