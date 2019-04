Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schneverdingen: Autoreifen zerstochen

Heidekreis (ots)

09.04. / Autoreifen zerstochen

Schneverdingen: Am frühen Dienstagmorgen stellte eine 51-jährige Fahrzeughalterin einen platten Vorderreifen an der Fahrerseite ihres schwarzen Pkw Suzuki Swift fest. Unbekannte hatten vermutlich mit einem Messer in die äußere Reifendecke gestochen. Ihr Auto hatte die Geschädigte am Vortag gegen 15:00 Uhr am Fahrbahnrand vor ihrer Anschrift in der Königsberger Straße in Schneverdingen abgestellt. Es entstand Sachschaden i.H.v. 100 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation Schneverdingen: 05193/986850.

