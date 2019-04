Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode:Drei Schwerverletzte bei Unfall auf BAB 27; Schwarmstedt: Bahnsignalanlage beschädigt; Soltau:Betrunken auf dem Fahrrad unterwegs

10.04./ Drei Schwerverletzte bei Unfall auf BAB 27 Walsrode: Drei schwer verletze, davon ein in Lebensgefahr befindlicher Insasse sowie ein leicht verletzter sind die traurige Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am gestern, gegen 12:25 Uhr, auf der BAB 27 ereignete. Auf Grund eines Verkehrsunfalls auf der Autobahn zwischen Walsrode West und Verden Ost, in Fahrtrichtung Bremen, kam es zu einer Vollsperrung, die zu einem Rückstau zwischen den Anschlussstellen Walsrode- West und -Süd führte. Am Stauende auf der rechten Fahrspur in Fahrtrichtung Bremen standen ein Sattelzug und hinter diesem ein Transporter mit bulgarischer Zulassung. Dem Stauende näherte sich ein mit drei Personen besetzter VW-Eos aus Bremen mit hoher Geschwindigkeit. Der 24-jährige Fahrer bemerkte das Stauende offensichtlich nicht rechtzeitig und fuhr auf den Transporter auf, welcher durch die Wucht des Aufpralls auf den Sattelauflieger eines 45-jährigen Polen aufgeschoben wurde. Der Pkw schleuderte anschließend mit der Fahrzeugfront ebenfalls unter den Sattelauflieger und verkeilte sich unter der rechten Seite. Die Feuerwehr Walsrode war mit Rettungsgerät vor Ort. Der 45-jährige bulgarische Fahrer des Transporters wurde leicht, der VW-Fahrer und sein 28- jähriger Beifahrer wurden schwer verletzt mit Rettungswagen in die umliegenden Krankenhäuser verbracht. Ein 28-jährige Fondinsasse im PKW-VW wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber in das Verdener Krankenhaus geflogen. Die BAB wurde bis 16:20 Uhr voll gesperrt.

09.04./Bahnsignalanlage beschädigt Schwarmstedt: Am Dienstagnachmittag zwischen 16:00 und 17:00 Uhr beschädigten unbekannte Täter am Bahnübergang Buchholzer Mühlenweg in Schwarmstedt an der dortigen Signalanlage die Kabel der Lautsprecheranlage und schlugen Blenden der Lichtsignalanlage ab. Der Schaden beträgt 1000 EUR. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Schwarmstedt unter 05071/511490 zu melden.

10.04./Betrunken auf dem Fahrrad unterwegs Soltau: Weil er in seiner Fahrt stark schwankend und ohne Licht unterwegs war kontrollierten Polizeibeamte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag einen 30-jährigen Radfahrer in der Wilhelmstraße. Bei dem Alkoholtest pustete er 2,95 Promille. Ihm droht nun ein Strafverfahren.

