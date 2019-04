POL-HK: 9. Bikeraktionstag der Polizei

Polizeiinspektion Heidekreis

Heidekreis: Zum Beginn der Motorrad-Saison lädt die Polizeiinspektion Heidekreis alle Motorradfahrerinnen und -fahrer wieder zu einem Aktionstag "Sicher auf dem Motorrad" auf dem Event-Gelände des Heide-Parks Soltau herzlich ein. Am Samstag, dem 04. Mai 2019, in der Zeit von 12: 00 bis 16:00 Uhr, können Bikerinnen und Biker mit ihren Maschinen auf dem Parcours unter fachkundiger Anleitung von Fahrlehrern und Fahrtrainern verschiedene Fahrtechnikübungen ausprobieren und sicheres Verhalten erlernen. Hierzu haben sich die Fahrlehrer wieder einige interessante Übungen einfallen lassen. Zum Einsatz kommt hier z. B. ein spezieller "Schräglagentrainer". Kradfahrer der Johanniter-Unfallhilfe demonstrieren Sofortmaßnahmen speziell für verunglückte Motorradfahrer, wie zum Beispiel die Helmabnahme. Der TÜV-Nord ist mit einem Infomobil vor Ort und beantwortet Fragen rund um technische Veränderungen am Motorrad. Am Infostand der Polizei bietet sich die Gelegenheit sich mit erfahrenen Polizeibeamten auszutauschen und auch einmal mittels einer Rauschbrille zu erleben, wie sehr sich Alkohol auf die Fahrtüchtigkeit auswirkt. Bereits zum 9. Mal führt die Polizeiinspektion Heidekreis diese Veranstaltung in Zusammenarbeit mit Fahrschulen aus dem Heidekreis durch. Der Landkreis Heidekreis beteiligt sich ebenfalls am Aktionstag, indem wieder kostenlos Gutscheine für Fahrsicherheitstrainings für berechtigte Motorradfahrerinnen und -fahrer zur Verfügung gestellt werden. Neben den Aktionen wird, wie in den Vorjahren auch, der "Bikertalk" bestimmt nicht zu kurz kommen. Für das leibliche Wohl ist natürlich ebenfalls gesorgt. Die Anfahrt zum Event-Gelände des Heide Parks erfolgt über die Zufahrt zum Heide Park und dann der Beschilderung in Richtung Holiday Camp folgen. Die Teilnahme ist kostenlos und eine Anmeldung nicht erforderlich. Weitere Infos erhalten sie unter: praevention@pi-hk.polizei.niedersachsen.de oder Telefon 05191/9380-109.

