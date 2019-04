Polizeiinspektion Heidekreis

Soltau

Soltau - Handtasche vor der Rossmann-Filiale gestohlen

Am Freitag, 05.04.2019 um 12:10 Uhr stellte die Geschädigte ihr Fahrrad vor der Ross-mann-Filiale in Soltau ab und unterhielt sich vor dem Betreten des Geschäftes mit einem Bekannten. Dabei ließ sie die im Fahrradkorb befindliche Handtasche einen kurzen Au-genblick unbeobachtet. Dies nutze der bislang unbekannt gebliebene Täter aus und ent-wendete den Fahrradkorb samt Handtasche. Das Diebesgut konnte wenige Stunden später (ohne Bargeld) aufgefunden und der Ge-schädigten ausgehändigt werden.

Soltau - Bahnwärtergebäude und acht Wagons mit Graffity besprüht

Am Samstag, 06.04.2019 um 13:35 Uhr entdeckte ein Zeuge zwei Jugendliche (beide männlich, 14 Jahre alt), die im Bereich der Charlottenstraße das dortige Bahnwärtergebäude mit Graffiti besprühten. Im Rahmen der Fahndung konnten die Jugendlichen angetroffen und acht weitere besprühte Zugwagons festgestellt werden. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die Sprayer an die Eltern übergeben. Der Gesamtschaden konnte bislang nicht beziffert werden.

Bad Fallingbostel - Trunkenheitsfahrt

Am Samstagabend wurde durch Beamte des PK Bad Fallingbostel ein 43-jähriger polnischer Fahrer eines Kleintransporters auf der BAB 7 zwischen Westenholz und Schwarmstedt angehalten und kontrolliert. Zuvor hatte der Fahrer deutliche Auffälligkeiten beim Führen des Fahrzeuges gezeigt. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann erheblich alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,69 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt wurde untersagt und der Führerschein sichergestellt.

Schneverdingen - PKW entwendet

In der Nacht vom Freitag auf Samstag entwendeten unbekannte Täter einen Audi SUV in Schneverdingen. Die Täter überwanden mutmaßlich über Funkverlängerung des Keyless - Go den Schließmechanismus und die Wegfahrsperre des PKW. Eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten bislang nicht zum Auffinden des Fahrzeugs. Die Schadenssumme beläuft sich auf etwa 35.000EUR.

Hodenhagen - Betrunken mit Straßenbaum kollidiert

Am Freitag, den 05.04.2019 gegen 16:15 Uhr verunfallte ein 50-jähriger Fahrzeugführer aus Hodenhagen mit seinem Pkw. Er befuhr die L191 von Westenholz kommend in Richtung Hodenhagen als er von der auf Grund des Umleitungsverkehrs der BAB 7 stark befahrenen Straße in Höhe des Krelinger Bruchs nach rechts von der Fahrbahn abkam und frontal gegen einen massiven Baum stieß. Am Pkw entstand Totalschaden, der Baum wurde nicht unerheblich beschädigt. Den aufnehmenden Beamten fiel starker Atemalkoholgeruch auf - ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,44 Promille. Somit wurde ein Strafverfahren eingeleitet und der Führerschein sichergestellt.

Walsrode - Motorradfahrer übersehen

Am Freitag, den 05.04.2019, um 14:35 Uhr, fuhr eine 43-jährige Walsroderin mit ihrem Pkw vom Parkplatz des E-Centers Walsrode auf die Rudolf-Diesel-Straße. Hierbei übersah sie einen von links kommenden bevorrechtigten 17-jährigen Fallingbosteler mit seinem Kleinkraftrad, so dass es zu einem seitlichen Aufprall des Zweirades mit dem Pkw kam. Obwohl an beiden Fahrzeugen erheblicher Sachschaden entstand, verletzte sich der 17-jährige glücklicherweise nur leicht.

Rethem (Aller) - Bei Einbruchsversuch gestört

Am frühen Sonntagmorgen gegen 01:30 Uhr wurde die 67-jährige Bewohnerin ihres Einfamilienhauses durch verdächtige Geräusche geweckt. Eine Nachschau ergab, dass unbekannte Täter die Außenjalousie eines Fensters stückweise hochgeschoben und das Fenster mit einem Hebelwerkzeug angegangen hatten. Die Täterschaft war bereits geflüchtet.

