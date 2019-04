Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Einbruchsversuch in Lagerraum aufgegeben; Geld aus zehn Umkleideschränken entwendet; Bispingen: Farbschmierereien im Park

Heidekreis (ots)

03.04 / Einbruchsversuch in Lagerraum aufgegeben

Soltau: In der Nacht zu Mittwoch öffneten unbekannte Täter ein Fenster zu einem Lagerraum in der Birkenstraße, nachdem sie zuvor die Verglasung eingeschlagen hatten. Vermutlich wurden sie bei der weiteren Tatausführung gestört und betraten das Gebäude nicht. Die Schadenshöhe liegt bei 500 Euro.

03.04 / Geld aus zehn Umkleideschränken entwendet

Soltau: Am Mittwoch, zwischen 18:00 und 19:30 Uhr überwanden unbekannte Täter im Schwimmbad im Mühlenweg die Schlösser von zehn Umkleideschränken und entwendeten daraus Bargeld. Es entstand ein Gesamtschaden von nahezu 2000 Euro. In diesem Zusammenhang rät die Polizei allgemein, in Schwimmbäder keine größeren Bargeldbeträge oder Wertsachen mitzunehmen. Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Heidekreis unter Tel.: 05191/93800.

01.04 / Farbschmierereien im Park

Bispingen: Am vergangenen Wochenende wurden in der Parkanlage Borsteler Straße ein Schaukelgestell, ein Springbrunnen, eine Infotafel und ein Gedenkstein mit pinkfarbener Farbe besprüht. Es entstand ein Schaden in Höhe von 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bispingen, Tel.: 05194/7441.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Heidekreis

Pressestelle

Eva Peukert

Telefon: 05191 / 9380 - 104

E-Mail: pressestelle@pi-hk.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell