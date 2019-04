Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Munster: Werkzeuge und Baumaterialien gestohlen; Walsrode: Baucontainer aufgebrochen; Gilten: Kalb entwendet; Heidekreis: Falsche Gewinnversprechen

Heidekreis (ots)

08.04./Werkzeuge und Baumaterialien gestohlen Schneverdingen: Unbekannte hebelten am vergangenen Wochenende zwei Türen zu einem Rohbau in der Bahnhofstraße auf und entwendeten Werkzeuge und Baumaterialien im Wert von ca. 1000 Euro.

06.04./Kalb entwendet

Gilten: Bereits am vergangen Samstagmorgen, zwischen 08:00 Uhr und 09:30 Uhr, wurde von einem bäuerlichen Betrieb in der Dorfstraße ein Kalb aus einer Box entwendet. Hinweise nimmt die Polizeistation Schwarmstedt unter 05071/511490 entgegen.

02.04. / Falsche Gewinnversprechen - Die Polizei warnt vor Betrügern am Telefon

Heidekreis: Wiederholt versuchten Betrüger in den vergangenen Wochen auf verschiedene Weise durch Gewinnversprechen an das Geld vorwiegend älterer Menschen zu gelangen. In den bekannt gewordenen Fällen reagierten die potentiellen Opfer sofort und fielen nicht auf die Täter rein. In der Regel nimmt der Kontakt zwischen Opfer und Täter folgenden Verlauf: die Betrüger geben vor, dass der Angerufene einen höheren Geldbetrag oder Sachpreis gewonnen habe. Um die Auszahlung dieses Gewinns zu ermöglichen, sei zuvor eine finanzielle Gegenleistung zu erbringen. Diese wird mit einer Form anfallender Gebühren begründet. Häufig verlangen die wortgewandten Täter kein Bargeld, sondern veranlassen die Opfer dazu, sogenannte Steam-Karten zu kaufen, die durchaus mehrere hundert Euro kosten. Mit Steam-Karten kann man Computerspiele erwerben oder man kann sich damit in Spiele einkaufen. Auf den Karten befindet sich ein Code. Die Betrüger überzeugen die Opfer in der Regel, den Code bekanntzugeben. In weiteren Varianten werden die Opfer aufgefordert, Bargeld ins Ausland zu transferieren. Haben die Täter die Codes oder ist die Überweisung erfolgt, ist das Geld verloren. Die Täter setzen ihre Opfer zum Teil massiv unter Druck und schrecken nicht vor Drohungen zurück.

Die Polizei rät: - Geben Sie keine Auskünfte über Ihre Vermögensverhältnisse - Kaufen Sie keine Dinge, die Sie nicht kennen - Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen; gegebenenfalls einfach auflegen - Wenden Sie sich an Personen ihres Vertrauens - Geben Sie niemals Geld aus, um einen vermeintlichen Gewinn einzufordern - Machen Sie keine Zusagen am Telefon

