POL-HK: Bomlitz: Betrunken gegen Baum gefahren Eikeloh: Umwälzpumpe entwendet, Räume unter Wasser gesetzt Soltau, Ladendiebstahl, 4 vorläufige Festnahmen

1 Bomlitz, 14.04.2019 Betrunken gegen Baum gefahren

Am frühen Sonntagmorgen wurde die Walsroder Polizei zu einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 129 in Höhe der Einmündung der Kreisstraße 130 gerufen. Zeugen waren hier gegen 02:30 Uhr auf einen Pkw zugekommen, der offenbar kurz zuvor von der Straße abgekommen und gegen einen Baum gefahren war. Den Zeugen war weiterhin aufgefallen, dass der zum Fahrzeug gehörende, glücklicher Weise nur leicht verletzte, Fahrer scheinbar betrunken war. Dieser Eindruck wurde durch die eingesetzten Beamten schnell bestätigt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,36 Promille. Gegen den 36-jährigen Mann aus Bomlitz wurde ein entsprechendes Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet und der Führerschein sichergestellt. Der an dem Pkw und dem Baum entstandene Sachschaden dürfte sich, den ersten Schätzungen nach, in einem mittleren, vierstelligen Bereich belaufen.

2. Eikeloh,12-13.04.2019 Umwälzpumpe entwendet und hierbei Haus unter Wasser gesetzt

In der Nacht von Freitag, 12.04.2019, auf Samstag, 13.04.2019, drangen Unbekannte in ein unverschlossenes Wohnhaus in der Straße 'Lehmbank' ein und demontierten an der Heizungsanlage eine Umwälzpumpe. Zusätzlich zu der entwendeten Pumpe wurden durch das austretende Wasser mehrere Räume in dem Wohnhaus unter Wasser gesetzt. Eine genaue Schadenshöhe stand zum Aufnahmezeitpunkt nicht fest. Die Polizei Hodenhagen erbittet Hinweise unter 05164-1600.

3. Walsrode,12/13:04.2019 Geldkassette von Verkaufsstand entwendet

Am Samstagmorgen wurde die Walsroder Polizei zu einem landwirtschaftlichen Betrieb in Benzen gerufen. Unbekannte hatten in der Nacht von Freitag, 12.04.2019, auf Samstag, 13.04.2019, an dem Verkaufsstand an der Hofeinfahrt eine selbstgebaute Geldkassette abgehebelt und entwendet. Der angerichtete Schaden übersteigt ersten Schätzungen nach den enthaltenen Geldbetrag deutlich. Die Polizei Walsrode erbittet Hinweise unter 05161-98448-0

4. Soltau, 13.04.2019, 13:45 4 Georgier entwenden im Soltauer Discouter 21 Schachtel Zigaretten

Im Aldimarkt in Soltau wurden am Samstag Nachmittag 4 Georgier von Personal bei einem Ladendiebstahl von 21 Schachteln Zigaretten ertappt. Die Täter wurde von der Polizei vorläufig festgenommen da Sie keinen festen Wohnsitz in Deutschland hatten. Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung sowie einer Kurzvernehmung wurden Sie nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Lüneburg wieder entlassen.

